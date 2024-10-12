حزب الله يقصف قاعدة "زوفولون" للصناعات العسكرية الإسرائيلية

بيروت – (أ ش أ)

أعلن حزب الله، اليوم السبت، قصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وأشار الحزب - في بيان آخر أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على عين مرجليوت وإصابتها إصابة دقيقة.

ولفت الحزب إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة خربة نفحا بالصواريخ، وكذلك استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنتي "المنارة" و"مسكافعام" بقذائف المدفعية.