إعلان

BBC

حزب الله يقصف قاعدة "زوفولون" للصناعات العسكرية الإسرائيلية

04:56 م السبت 12 أكتوبر 2024

صواريخ حزب الله

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

بيروت – (أ ش أ)

أعلن حزب الله، اليوم السبت، قصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وأشار الحزب - في بيان آخر أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على عين مرجليوت وإصابتها إصابة دقيقة.

ولفت الحزب إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة خربة نفحا بالصواريخ، وكذلك استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنتي "المنارة" و"مسكافعام" بقذائف المدفعية.

هذا المحتوى من

Asha
حزب الله قاعدة زوفولون الصواريخ قطاع غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الدفاع الإيطالية: لا صحة لتعرض قاعدة تابعة لنا ضمن (يونيفيل) لهجوم إسرائيلي جديد

إعلان

إعلان