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BBC

تقرير: المملكة المتحدة تطلب تأجيل زيارة رئيسة تايوان السابقة

04:19 م السبت 12 أكتوبر 2024

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

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لندن - (د ب أ)

طلبت وزارة الخارجية البريطانية تأجيل زيارة الرئيسة التايوانية السابقة تساي إينج-وين حتى لا يتم إغضاب الصين قبل زيارة يقوم بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لبكين، بحسب صحيفة جارديان.

ومن المقرر أن يتوجه لامي إلى الصين الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في أول زيارة له للبلاد بوصفه وزير الخارجية.

وكانت المجموعة البرلمانية الحزبية البريطانية التايوانية تجري محادثات لاستضافة الرئيسة التايوانية السابقة، في البرلمان الشهر الجاري، ولكن ثلاثة مصادر قالت لصحيفة جارديان إنه جرى تأجيل خطط الزيارة بعدما أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن هذا يمكن أن يعرقل زيارة لامي الوشيكة للصين.

وجرى تأجيل خطط زيارة تساي حتى الربيع.

وأضافت الصحيفة أن متحدثا باسم وزارة الخارجية البريطانية قال "السفر الوزاري سوف يتأكد بالطريقة المعتادة ونحن لا نعلق على تكهنات".

ولم يرد المكتب التمثيلي التايواني في المملكة المتحدة على طلب بالتعليق.

وزارة الخارجية البريطانية تساي إينج-وين ديفيد لامي رئيسة تايوان
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