تايوان تسهم في جهود إغاثة المتضررين من إعصار هيلين بأمريكا

تايبيه- (د ب أ)

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في تايوان اليوم السبت أنها ستتبرع بمبلغ 800 ألف دولار أمريكي للمساهمة في جهود الإغاثة في الولايات الأمريكية، الأكثر تضررا من إعصار هيلين.

وفي بيان صحفي، ذكرت الوزارة أنها ستتبرع بإجمالي 800 ألف دولار أمريكي، بما في ذلك 300 ألف دولار لكل من فلوريدا ونورث كارولينا و200 ألف دولار إلى جورجيا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن "تايوان تتعرض بشكل متكرر لأعاصير في الصيف والخريف وتتعاطف بشدة مع هؤلاء الذين عانوا من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بسبب إعصار هيلين".

وقالت الوزارة إن الأموال التي تم التعهد بها، تهدف إلى مساعدة السكان المحليين على إعادة بناء منازلهم وإعادة حياتهم إلى طبيعتها، مضيفة أن بعثاتها الخارجية في ميامي واتلانتا ستبحث قريبا كيفية تقديم التبرعات مع الوكالات الأمريكية المعنية.

وكان إعصار هيلين قد وصل إلى اليابسة في فلوريدا مساء 26 سبتمبر الماضي وتسبب في دمار في العديد من الولايات الجنوبية الشرقية، بما في ذلك جورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا وفرجينيا وتينيسي.





