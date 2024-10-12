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حماس: ندعو قيادة السلطة لوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية بطوباس

01:34 م السبت 12 أكتوبر 2024

حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية في اعتداءاتها على أبناء مدينة طوباس بالضفة الغربية، وما تقوم به من حملات اعتقال للمواطنين، يستلزم وقفة جادة من المجتمع والفصائل وقيادة حركة فتح".


وأضافت الحركة: "استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية للمقاومين وآخرهم المقاوم أحمد أبو العايدة، تجاوز خطير وضرب جديد للنسيج الوطني والمجتمعي".

ولفتت حركة حماس إلى أن "هذه الممارسات المشينة تأتي بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة".

ودعت حركة حماس قيادة السلطة للوقف الفوري والتام لملاحقاتها واعتداءاتها، وكف يد أجهزتها عن المقاومين وأبناء الشعب الفلسطيني، والإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

كما طالبت كافة الفصائل والقوى والهيئات القانونية والحقوقية بالوقوف في وجه ممارسات أجهزة السلطة، لما لها من تداعيات خطيرة على المجتمع والقضية.

حماس مدينة طوباس الضفة الغربية
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