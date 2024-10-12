الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الحرب في غزة لـ 42175 شهيدًا

وكالات

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، السبت، أن عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من عام بلغ 42175 شخصًا.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد اغتالت قوات الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية 49 شخصًا، وأصيب 219 آخرين بجروح.

وبهذا يرتفع عدد المصابين والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 98336 إصابة.

وفي صباح اليوم السبت، كانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن غارات إسرائيلية على أحياء في شمال قطاع غزة أدت إلى استشهاد 30 شخصًا.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، مساء الجمعة، استشهاد 30 شخصًا بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني إن ضربات عدة أصابت المدينة ومخيم اللاجئين فيها، إضافة إلى 8 مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.