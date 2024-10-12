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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف إسرائيلي في الجولان

10:21 ص السبت 12 أكتوبر 2024

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بغداد- (د ب أ )

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت، قصف هدف إسرائيلي حيوي في الجولان بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة، في بيان أوردته وكالة (شفق نيوز) العراقي، إن "هذه الضربة هي الثانية وتأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتعلن المقاومة الإسلامية في العراق بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الجولان الطيران المسيّر المقاومة الإسلامية في العراق
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