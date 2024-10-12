حزب الله يعلن استهداف مصنع مواد متفجرة إسرائيلي

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مصنع إسرائيلي للمواد المتفجرة في جنوب حيفا ‏بصلية من الصواريخ النوعية.

وقال الحزب، في بيان صحفي:"قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية صباح اليوم قاعدة 7200 جنوب مدينة حيفا ‏مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية".

وأضاف أن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

وأشار إلى "أن المقاومة الاسلامية ستبقى ‏جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الآبي والمظلوم" .