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حزب الله يعلن استهداف مصنع مواد متفجرة إسرائيلي

10:14 ص السبت 12 أكتوبر 2024

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بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مصنع إسرائيلي للمواد المتفجرة في جنوب حيفا ‏بصلية من الصواريخ النوعية.

وقال الحزب، في بيان صحفي:"قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية صباح اليوم قاعدة 7200 جنوب مدينة حيفا ‏مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية".

وأضاف أن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

وأشار إلى "أن المقاومة الاسلامية ستبقى ‏جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الآبي والمظلوم" .

حزب الله اللبناني مواد متفجرة حيفا قطاع غزة
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