حزب الله يعلن استهداف مصنع مواد متفجرة إسرائيلي
بيروت- (د ب أ)
أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مصنع إسرائيلي للمواد المتفجرة في جنوب حيفا بصلية من الصواريخ النوعية.
وقال الحزب، في بيان صحفي:"قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم قاعدة 7200 جنوب مدينة حيفا مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها بصلية من الصواريخ النوعية".
وأضاف أن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".
وأشار إلى "أن المقاومة الاسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الآبي والمظلوم" .
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