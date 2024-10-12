روسيا تدمر 47 مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية 47 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها فوق إقليم كراسنودار وبحر آزوف.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية نقلته اليوم السبت وكالة سبوتنيك: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 47 طائرة دون طيار أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه "تم اعتراض وتدمير 17 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 طائرة فوق بحر آزوف، و12 أخرى فوق كورسك، واثنتان فوق مقاطعة بيلجورود".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في حزيران/يونيو من العام الماضي، وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وأشارت سبوتنيك إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في "جمهورية القرم" ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف، حسب سبوتنيك .