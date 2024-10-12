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"مجزرة جباليا: فرق الإنقاذ تحاول انتشال ضحايا القصف الإسرائيلي"

08:44 ص السبت 12 أكتوبر 2024

القصف الإسرائيلي -أرشيفية

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وكالات

تمكنت فرق الإنقاذ الفلسطينية، اليوم، من انتشال عدد كبير من الضحايا، بينهم أطفال، جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

أسفر القصف عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وسط حالة من الذعر والدمار الشديد في الأحياء السكنية.

في ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق سكنية في وسط مدينة رفح الفلسطينية، ما أدى إلى تدمير مربعات سكنية بالكامل وتشريد مئات العائلات. تأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد المستمر على قطاع غزة، الذي يتعرض لحملات قصف متواصلة منذ عدة أيام.

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