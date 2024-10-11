بايدن: سأطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار على قوات حفظ السلام الأممية



(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنه سيطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، بعد الحوادث التي أصيب فيها أربعة أفراد.

وردا على سؤال لصحفي في البيت الأبيض اليوم الجمعة، عما إذا كان سيطلب من إسرائيل وقف مثل هذه الأعمال، أجاب بايدن: "بالتأكيد، بلا شك".

وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، إن اثنين من أفراد حفظ السلام أصيبا بسبب نيران إسرائيلية أمس الخميس، وأصيب إثنان آخران اليوم الجمعة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتلك الحوادث لكنه قال إن قواته تهاجم أهدافا لحزب الله اللبناني قرب مراكز المراقبة التابعة للأمم المتحدة.