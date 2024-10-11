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BBC

إصابة جنديين من اليونيفيل في انفجارين قرب الحدود اللبنانية وتحذيرات من تصاعد الخطر

10:01 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

اليونيفيل

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وكالات
أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) اليوم الجمعة إصابة اثنين من جنودها في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، للمرة الثانية خلال 48 ساعة.
وأصدرت اليونيفيل بياناً حذرت فيه من أن قواتها تواجه "خطراً شديداً"، موضحة أن المقر الرئيسي لليونيفيل في الناقورة تعرض لانفجارات صباح اليوم، مما أدى إلى إصابة جنديين من قوات حفظ السلام، وذلك بعد وقوع انفجارين قرب برج مراقبة.
أشارت إلى أن هذه الحوادث تشكل خطراً كبيراً على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في جنوب لبنان.
وأضافت اليونيفيل أن عدة جدران حماية انهارت في موقع الأمم المتحدة رقم 1-31 بالقرب من الخط الأزرق في منطقة اللبونة، بعد اصطدام جرافة إسرائيلية بمحيط الموقع، وتحرك دبابات إسرائيلية قرب موقع الأمم المتحدة.
وأوضحت المتحدثة باسم اليونيفيل أن الجنديين المصابين من الكتيبة السريلانكية.

اليونيفيل الحدود اللبنانية الاحتلال الإسرائيلي
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