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الصحة العالمية تتهم إسرائيل بعرقلة قوافل سيارات الإسعاف

09:41 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

منظمة الصحة العالمية

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(د ب أ)

اتهمت منظمة الصحة العالمية إسرائيل، اليوم الجمعة، بعرقلة سير سيارات إسعاف مكلفة بإجلاء مرضى حالتهم خطيرة خارج المناطق شديدة الخطورة في غزة.

وقال ريك بيبركورن، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، إن المنظمة حاولت وشركاؤها مثل الهلال الأحمر، في ثلاث مناسبات الوصول إلى ثلاثة مستشفيات شمالي قطاع غزة بقوافل سيارات إسعاف.

وبناء على طلب السلطات الصحية المحلية، كان سيتم نقل الأشخاص إلى مواقع أخرى لأن السلطات الإسرائيلية أمرتهم بمغادرة المنطقة والمستشفيات.

وذكر بيبركورن أنه تم إيقاف القوافل لساعات في نقاط التفتيش، واضطرت إلى العودة دون تحقيق أي شيء.

وأضاف: "نشعر بالقلق الشديد على سلامة المرضى".

وقالت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أوامر الإخلاء كانت عسيرة على أسر ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأدانت الهجمات المتكررة على المستشفيات ومباني المدارس التي لجأ إليها السكان الذين دمرت الهجمات الإسرائيلية منازلهم.

منظمة الصحة العالمية إسرائيل غزة إسعاف عرقلة قوافل سيارات الإسعاف
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