الإمارات توجه طائرة مساعدات إغاثية تاسعة للشعب اللبناني

(د ب أ)

أرسلت دولة الإمارات طائرة محملة بـ 37 طناً من المستلزمات الخاصة بالطفل والمرأة دعماً للشعب اللبناني ضمن حملة "الإمارات معك يا لبنان"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الطائرة، وهي التاسعة في إطار المساعدات التي وجه بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات تضامناً مع الشعب اللبناني، في ظل الظروف الإنسانية التي يمر بها.

وقالت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات إن هذه المساعدات "تأتي في إطار النهج الراسخ والاهتمام البالغ لقيادة دولة الإمارات نحو الاستجابة العاجلة لمثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات المُلحة".

وأضافت: "تعكس هذه المساعدات دعم دولة الإمارات الثابت والمستمر للشعب اللبناني، استناداً إلى رسالة الدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".

وأشارت الهاشمي إلى التزام دولة الإمارات "بتسريع تحقيق التعافي المبكر للشعوب والمجتمعات المتأثرة بالأزمات الإنسانية، وبخاصة الفئات الأكثر ضعفاً".

يذكر أن الإمارات أطلقت حملة "الإمارات معك يا لبنان" وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها للبنان 375 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء واحتياجات الطفل.

ووجه رئيس الإمارات يوم 30 سبتمبر الماضي بتقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغوث الشعب اللبناني، كما قرر توجيه مساعدات عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين اللبنانيين في سوريا.