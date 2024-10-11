روسيا: أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازًا خطيرًا

وكالات

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون بمثابة استفزاز خطير.

وأوضح لافروف أن روسيا تستند إلى تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا تشير إلى أن إيران تحوّل برنامجها النووي السلمي إلى أغراض عسكرية.

وأضاف أن روسيا تفضل الاعتماد على الحقائق، مشيرًا إلى أن هناك سياسيين وبرلمانيين في العديد من الدول يعبرون عن مواقف لا تتطابق بالضرورة مع الاستراتيجية العملية لحكوماتهم.

أشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم تقارير دورية إلى مجلس محافظيها، مؤكدًا أن تنفيذ أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية السلمية سيعد استفزازًا بالغ الخطورة.