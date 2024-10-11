مسؤول إسرائيلي: الرد على إيران لا يزال قيد التخطيط

وكالات

قالت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الرد على إيران لا يزال قيد التخطيط والتأخر فيه يأتي وسط مشاورات مع إدارة بايدن.

وأضاف المسؤول، أن مجلس الوزراء الأمني قد يجتمع عبر الهاتف في أي وقت للتصويت بشأن الرد على إيران.

كان جيش الاحتلال، قال إنه تم إطلاق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وزعم الجيش أنه اعترض عددا منها فيما سقط بعضها بمناطق مفتوحة

كانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن قائد ميداني في حزب الله اللبناني، قوله إن "الحزب يستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان من خلال قيادة عسكرية جديدة".

وأشار القائد الميداني إلى أن "مقاتلو الحزب أنشأوا غرفة عمليات جديدة بعد 72 ساعة من اغتيال الأمين السابق للحزب، حسن نصر الله".

وأكد أن "مركز القيادة الجديد ظل يعمل رغم الهجمات الإسرائيلية المتلاحقة"، مضيفًا أن "مقاتلو الحزب يطلقون الصواريخ ويقاتلون وفقًا للأوامر الصادرة من القيادة".