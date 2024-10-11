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BBC

مسؤول إسرائيلي: الرد على إيران لا يزال قيد التخطيط

07:29 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

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وكالات

قالت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الرد على إيران لا يزال قيد التخطيط والتأخر فيه يأتي وسط مشاورات مع إدارة بايدن.

وأضاف المسؤول، أن مجلس الوزراء الأمني قد يجتمع عبر الهاتف في أي وقت للتصويت بشأن الرد على إيران.

كان جيش الاحتلال، قال إنه تم إطلاق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وزعم الجيش أنه اعترض عددا منها فيما سقط بعضها بمناطق مفتوحة

كانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن قائد ميداني في حزب الله اللبناني، قوله إن "الحزب يستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان من خلال قيادة عسكرية جديدة".

وأشار القائد الميداني إلى أن "مقاتلو الحزب أنشأوا غرفة عمليات جديدة بعد 72 ساعة من اغتيال الأمين السابق للحزب، حسن نصر الله".

وأكد أن "مركز القيادة الجديد ظل يعمل رغم الهجمات الإسرائيلية المتلاحقة"، مضيفًا أن "مقاتلو الحزب يطلقون الصواريخ ويقاتلون وفقًا للأوامر الصادرة من القيادة".

إيران الهجوم الإيراني حسن نصر الله بايدن الرد على إيران إسرائيل جنوب لبنان
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