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BBC

جيش الاحتلال: اعترضنا عددا من صواريخ حزب الله

06:43 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

أرشيفية

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إطلاق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وزعم الجيش أنه اعترض عددا منها فيما سقط بعضها بمناطق مفتوحة

كانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن قائد ميداني في حزب الله اللبناني، قوله إن "الحزب يستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان من خلال قيادة عسكرية جديدة".

وأشار القائد الميداني إلى أن "مقاتلو الحزب أنشأوا غرفة عمليات جديدة بعد 72 ساعة من اغتيال الأمين السابق للحزب، حسن نصر الله".

وأكد أن "مركز القيادة الجديد ظل يعمل رغم الهجمات الإسرائيلية المتلاحقة"، مضيفًا أن "مقاتلو الحزب يطلقون الصواريخ ويقاتلون وفقًا للأوامر الصادرة من القيادة".

صواريخ حزب الله اعتراض صواريخ الاحتلال الإسرائيلي
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