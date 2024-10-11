برلين تطالب بحماية جنود اليونيفيل بعد قصفهم في لبنان

برلين- (د ب أ)

انتقدت الحكومة الألمانية القصف الإسرائيلي لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) ودعت إسرائيل إلى التوضيح.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "إن إسرائيل لها الحق، مثل أي دولة أخرى، في الدفاع عن نفسها ضد الخطر والتهديدات والقصف من قبل حزب الله، ورغم ذلك فإن قصف قوات حفظ السلام الأممية ليس مقبولا بأي حال".

وذكر المتحدث أن الحماية والأمن لا بد أن يكونا على رأس الأولويات، مضيفة أن الوزارة تتوقع أن "يتم التعامل مع هذه الواقعة بالكامل".

وكان المتحدث يشير إلى الواقعة التي شهدت إصابة اثنين من جنود حفظ السلام بقذيفة إسرائيلية على مقر اليونيفيل في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يسيء استغلال مناطق قريبة من قواعد قوات حفظ السلام لأغراضه الخاصة.

وتراقب البعثة الأممية المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان منذ عقود، ويبلغ قوامها أكثر من 10 آلاف فرد أممي من أكثر من 50 دولة.