حزب الله: إسرائيل تخفي خسائرها في الميدان والداخل

وكالات

قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تخفي خسائر الميدان وخسائرها في الداخل.

وأضاف مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، أن الحكومة ووزارة الإعلام لا تتحركان بشأن تغطية بعض وسائل الإعلام للحرب، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل قصف الضاحية الجنوبية وغاراته العنيفة لا تتوقف.

وتابع، أن ذرائع الاحتلال بوجود مخازن أسلحة في الضاحية لم تعد تنطلي على أحد، موضحا أن الاحتلال يقصف المسعفين وسيارات الإسعاف بتواطؤ أمريكي.

وأكمل، ان قصف المسعفين جريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن العدوان على بيروت أمس استكمال لجرائم الاحتلال ضد الوطن.

وأوضح، أن العدوان على الأمم المتحدة ومقارها مدان: "أقول للاحتلال لم تر بعد إلا القليل"، موضحا أن المقاومة بخير وحقل رمايتها وتوقيت صلياتها بالشكل المناسب.

وتابع: " أن الاحتلال عاجز عن التقدم إلى الأمام رغم استقدامه القوات والألوية"، موضحا أن المقاومة تنصب الكمائن للاحتلال ما دفعه مرارا للانكفاء: "المقاومون يرفضون الانسحاب من مواقع ساقطة عسكريا إيمانا بالدفاع عن وطنهم"، قائلا أن المعركة مع الاحتلال لا تزال في بدايتها.