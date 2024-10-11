حماس: خيارنا الثبات ومواجهة الاحتلال

وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق إن خيار الحركة في مخيم جباليا -الذي يتعرض لحصار مطبق ومجازر يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ 6 أيام- هو "الثبات على الأرض ومواجهة عدوان الاحتلال وإحباط مخططاته".

,وفيما سبق قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاوميها دمروا ناقلة جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت كتائب القسام أن مقاوميها أوقعوا طاقم الناقلة بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة .