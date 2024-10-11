إصابة فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله
04:06 م الجمعة 11 أكتوبر 2024
وكالات
أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي بقرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين ومستوطنين اقتحموا القريبة.
⬅️ شاهد ..— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 11, 2024
لحظة نقل الإصابة برصاص المستوطنين في قرية برقا شرق رام الله pic.twitter.com/kLV59aXdhh
إصابة فلسطيني برصاص مستوطن مستوطن إسرائيلي بقرية برقا مدينة رام الله مواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين
فيديو قد يعجبك: