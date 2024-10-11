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BBC

إصابة فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله

04:06 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

إصابة فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله أرشيفية

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وكالات

أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي بقرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين ومستوطنين اقتحموا القريبة.

إصابة فلسطيني برصاص مستوطن مستوطن إسرائيلي بقرية برقا مدينة رام الله مواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين
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