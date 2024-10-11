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حزب الله: نستعد لحرب استنزاف طويلة من خلال قيادة عسكرية جديدة

02:54 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن قائد ميداني في حزب الله اللبناني، قوله إن "الحزب يستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان من خلال قيادة عسكرية جديدة".

وأشار القائد الميداني إلى أن "مقاتلو الحزب أنشأوا غرفة عمليات جديدة بعد 72 ساعة من اغتيال الأمين السابق للحزب، حسن نصر الله".

وأكد أن "مركز القيادة الجديد ظل يعمل رغم الهجمات الإسرائيلية المتلاحقة"، مضيفًا أن "مقاتلو الحزب يطلقون الصواريخ ويقاتلون وفقًا للأوامر الصادرة من القيادة".



حزب الله اللبناني جنوب لبنان حسن نصر الله
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