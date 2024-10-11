إعلان

BBC

القسام تدمر ناقلة جند للاحتلال ببيت لاهيا وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح

02:26 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاوميها دمروا ناقلة جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي.


وأضافت كتائب القسام أن مقاوميها أوقعوا طاقم الناقلة بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة .


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صنف تعريف غزة رسميًا بأنها ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليًا إلى لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله: نستعد لحرب استنزاف طويلة من خلال قيادة عسكرية جديدة

إعلان

إعلان

وأد الطفولة.. أوبئة اليمن القاتلة ومنع الحوثي التطعيم (تحقيق)
رحلة عاهد: من بساتين الكرز إلى النزوح والدمار في لبنان