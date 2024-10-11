القسام تدمر ناقلة جند للاحتلال ببيت لاهيا وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح

وكالات

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاوميها دمروا ناقلة جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضافت كتائب القسام أن مقاوميها أوقعوا طاقم الناقلة بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة .



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صنف تعريف غزة رسميًا بأنها ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليًا إلى لبنان.