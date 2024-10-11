مقتل 4 أشخاص في ضربة صاروخية روسية على أوديسا

كييف- (د ب أ)

ذكرت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص، بينهم فتاة /16 عاما/، لقوا حتفهم في أحدث هجمات روسية على منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة، أوليه كيبر، عبر تطبيق تليجرام إن ضربة صاروخية ليلية على منزل في مدينة أوديسا رفعت عدد القتلى المدنيين منذ أمس الأول الأربعاء إلى 13.

وأصيب 10 أشخاص، من بينهم أربعة لحقت بهم إصابات خطيرة. وأضاف كيبر أن البحث ما زال متواصلا أسفل الأنقاض عن ناجين.

وأشار كيبر إلى أنه كان هناك مدنيون يقيمون ويعملون في المبنى الذي لحق به الدمار، وتم انتشال ثلاثة أشخاص موتى من أسفل الأنقاض وامرأة لقت حتفها إثر إصاباتها في المستشفى.

وتتصدى أوكرانيا لهجوم روسي شامل لأراضيها منذ فبراير 2022.