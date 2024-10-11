الدفاعات الروسية تسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات

موسكو- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وبيلجورود وبريانسك وكورسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة عشر طائرات مسيرة أوكرانية، وتم اعتراض أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتدمير ثلاث طائرات مسيرة ر فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وتدمير طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتدمير مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

يشار أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على أهداف في كل منهما الأخرى بالطائرات المسيرة وسط هجوم موسكو لأوكرانيا الذي انطلق في فبراير 2022