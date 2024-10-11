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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف إيلات في إسرائيل بالطيران المسير

10:11 ص الجمعة 11 أكتوبر 2024

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بغداد- (د ب أ)

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الجمعة في بيان قصف هدف إسرائيلي حيوي في إيلات "أم الرشراش".

وقالت في بيان لها "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

يشار إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق نفذت عشرات العمليات التي استهدفت قواعد أمريكية في العراق وسوريا ومواقع داخل الأراضي الفلسطينية "المحتلة" في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي.

المقاومة الإسلامية في العراق إيلات أم الرشراش الطيران المسير فلسطين لبنان
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