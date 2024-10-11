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BBC

أمير قطر يتوجه إلى بريطانيا في زيارة رسمية في ديسمبر

10:05 ص الجمعة 11 أكتوبر 2024

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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لندن- (د ب أ)

أعلن قصر باكنجهام أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سوف يتوجه إلى المملكة البريطانية في زيارة رسمية تستمر يومين. .

وأضاف القصر أن الملك تشارلز الثالث و قرينته الملكة كاميلا سوف يستقبلان أمير قطر وأولى زوجاته الثلاث، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في لندن في الثالث من ديسمبر، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وزار تشارلز قطر ثماني مرات بوصفه أميرا لويلز والتقى الأمير في قمة المناخ "كوب 28" في دبي في ديسمبر الماضي.

كما حضر أمير قطر والشيخة جواهر مراسم تتويج الملك في كنيسة ويستمنستر وجنازة الراحلة الملكة إليزابيث .

وتعد قطر أحد المفاوضين الرئيسيين في الحرب بين حماس وإسرائيل، ومن المرجح أن يلتقي أمير قطر رئيس الوزراء كير ستارمر لإجراء محادثات في مقر ستارمر في داونينج ستريت خلال إقامته.

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