بايدن يحث السكان على البقاء في أماكن آمنة بعد إعصار ميلتون

(د ب أ)

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن السكان في ولاية فلوريدا على البقاء في أماكن آمنة في أعقاب إعصار ميلتون.

وكتب بايدن عبر منصة إكس اليوم الخميس: "إلى جميع من تضرر جراء إعصار ميلتون: أحثكم على البقاء في منازلكم وبعيدا عن الطرق".

وأضاف: تشكل خطوط الكهرباء التي أطاحت بها الرياح والحطام وتآكل الطرق ظروفا خطيرة.

وتابع قائلا: "المساعدة في الطريق، لكن إلى أن تصل، احتموا في أماكنكم حتى يعلن المسؤولون المحليون لديكم أن الخروج آمن".

ووصل الإعصار ميلتون في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب تامبا، في جزيرة سييستا كي، كإعصار من الفئة الثالثة مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 193 كيلومترا في الساعة.