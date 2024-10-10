إعلان

BBC

بايدن يحث السكان على البقاء في أماكن آمنة بعد إعصار ميلتون

11:32 م الخميس 10 أكتوبر 2024

بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

(د ب أ)

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن السكان في ولاية فلوريدا على البقاء في أماكن آمنة في أعقاب إعصار ميلتون.

وكتب بايدن عبر منصة إكس اليوم الخميس: "إلى جميع من تضرر جراء إعصار ميلتون: أحثكم على البقاء في منازلكم وبعيدا عن الطرق".

وأضاف: تشكل خطوط الكهرباء التي أطاحت بها الرياح والحطام وتآكل الطرق ظروفا خطيرة.

وتابع قائلا: "المساعدة في الطريق، لكن إلى أن تصل، احتموا في أماكنكم حتى يعلن المسؤولون المحليون لديكم أن الخروج آمن".

ووصل الإعصار ميلتون في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب تامبا، في جزيرة سييستا كي، كإعصار من الفئة الثالثة مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 193 كيلومترا في الساعة.

بايدن الرئيس الأمريكي ولاية فلوريدا إعصار ميلتون
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وأد الطفولة.. أوبئة اليمن القاتلة ومنع الحوثي التطعيم (تحقيق)
رحلة عاهد: من بساتين الكرز إلى النزوح والدمار في لبنان
بعد أنباء طلاقها.. أول منشور من نانسي عجرم
رويترز: دول خليجية تضغط على واشنطن لمنع هجوم إسرائيلي على مواقع النفط الإيرانية