إعلان

BBC

نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على بيروت

10:41 م الخميس 10 أكتوبر 2024

وفيق صفا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

كشف قيادي في حزب الله، أن مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا نجا من الغارة الإسرائيلية على منطقة النويري في بيروت.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قالت إن مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله هو المستهدف من الهجوم في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام محلية لبنانية، بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة النويري في العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدفت مبنى من طوابق عدة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن قوات الأمن ناشدت المواطنين الابتعاد عن مكان الغارة لتسهيل عمل طواقم الإسعاف.

وفيق صفا الغارة الإسرائيلية على بيروت قيادي في حزب الله منطقة النويري في بيروت حزب الله لبنان الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
العفو الدولية: تحذيرات إسرائيل بإخلاء مناطق في لبنان "غير كافية"

إعلان

إعلان

وأد الطفولة.. أوبئة اليمن القاتلة ومنع الحوثي التطعيم (تحقيق)
رحلة عاهد: من بساتين الكرز إلى النزوح والدمار في لبنان
بعد أنباء طلاقها.. أول منشور من نانسي عجرم
رويترز: دول خليجية تضغط على واشنطن لمنع هجوم إسرائيلي على مواقع النفط الإيرانية