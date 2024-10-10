نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على بيروت

وكالات

كشف قيادي في حزب الله، أن مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا نجا من الغارة الإسرائيلية على منطقة النويري في بيروت.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قالت إن مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله هو المستهدف من الهجوم في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام محلية لبنانية، بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة النويري في العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدفت مبنى من طوابق عدة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن قوات الأمن ناشدت المواطنين الابتعاد عن مكان الغارة لتسهيل عمل طواقم الإسعاف.