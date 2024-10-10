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البيت الأبيض: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

09:34 م الخميس 10 أكتوبر 2024

البيت الأبيض

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، أنه يواصل إجراء محادثات مع إسرائيل بشأن عملياتها في لبنان.

وأكد البيت الأبيض، أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، معتبرًا أن العملية التي تشنها في لبنان محددة، موضحا أن الحل الدبلوماسي هو أفضل سبيل للمضي قدمًا من أجل إعادة المدنيين إلى ديارهم على جانبي الحدود.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي، المعروف باسم "الكابينت"، سيجتمع الليلة لمناقشة الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيتخذ قرارًا بشأن الرد على الهجوم الإيراني مساء اليوم.

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