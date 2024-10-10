مصر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في غزة وقوات اليونيفيل جنوب لبنان

وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القصف الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وأعربت مصر عن إدانتها لاستهداف الجيش الإسرائيلي لمواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، والذي أدى إلى إصابة اثنين من جنودها بجروح، إضافة إلى إطلاق النار على موقع آخر للأمم المتحدة في رأس الناقورة، مما ألحق الضرر بالآليات ونظام الاتصالات.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم الخميس، أن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه الشنيعة على مدار عام كامل دون أي مساءلة دولية قد أدى إلى تمادي الاحتلال في انتهاكاته الفادحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديه بشكل سافر للمجتمع الدولي.

وتابعت مصر في بيانها، أن هذه التجاوزات أدت إلى تآكل النظام الدولي القائم على القواعد وتقويض مصداقية الأطراف الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والقيم الإنسانية، بينما ظلت صامتة أمام الانتهاكات المتكررة، مما يعكس ازدواجية المعايير.

وطالبت مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والعمل على خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر. كما أكدت على أهمية التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.