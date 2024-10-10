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BBC

الأمم المتحدة: ستبقى قوات اليونيفيل في مكانها بلبنان

07:27 م الخميس 10 أكتوبر 2024

قوات اليونيفيل

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وكالات

نقلت واشنطن بوست عن مسؤول في الأمم المتحدة، إن قوات اليونيفيل ستبقى في مكانها بلبنان حاليا لكن الوضع سيء.

وأضافت الصحيفة نقلا المسؤول، أن معظم قوات اليونيفيل محاصرة بالملاجئ وسط نيران كثيفة وعاجزة عن أداء مهامها.

كان المتحدث باسم قوات اليونيفيل، قال إن قواتنا تعرضت لقصف من قبل قوات إسرائيلية أدى لإصابة 2 من جنودنا.

وأضاف المتحدث، أن عمليات الاستهداف على الأرجح كانت مقصودة، موضحا أن القوات كانت موجودة لإعادة الاستقرار إلى لبنان.

وتابع المتحدث: "نحن ملتزمون بالقيام بكل ما في وسعنا رغم كل الصعوبات التي تواجهنا"، مشيرا إلى أننا قررنا أن نبقى في مواقعنا إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك.

وأكمل، أن الدخول إلى جنوب لبنان انتهاك للسيادة اللبنانية وللقرار الأممي، موضحا أن الوضع حاليا يحتاج إلى مناقشة في الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لبنان قوات إسرائيلية مجلس الأمن
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