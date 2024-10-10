اليونيفيل: القصف الإسرائيلي على قواتنا كان مقصودا

وكالات

قال المتحدث باسم قوات اليونيفيل، إن قواتنا تعرضت لقصف من قبل قوات إسرائيلية أدى لإصابة 2 من جنودنا.

وأضاف المتحدث، أن عمليات الاستهداف على الأرجح كانت مقصودة، موضحا أن القوات كانت موجودة لإعادة الاستقرار إلى لبنان.

وتابع المتحدث: "نحن ملتزمون بالقيام بكل ما في وسعنا رغم كل الصعوبات التي تواجهنا"، مشيرا إلى أننا قررنا أن نبقى في مواقعنا إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك.

وأكمل، أن الدخول إلى جنوب لبنان انتهاك للسيادة اللبنانية وللقرار الأممي، موضحا أن الوضع حاليا يحتاج إلى مناقشة في الأمم المتحدة.