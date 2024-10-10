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سرايا القدس تشتبك مع جنود الاحتلال من مسافة صفر بجباليا

06:25 م الخميس 10 أكتوبر 2024

سرايا القدس

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وكالات

أعلنت سرايا القدس، أنها استهدفت تجمعًا لآليات الجيش الإسرائيلي بالقذائف المضادة للدروع، واشتبكت مع جنوده من مسافة قريبة في منطقة مسجد رياض الصالحين وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كان حزب الله اللبناني أعلن استهداف اليوم الخميس، منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، وجنوداً إسرائيليين أثناء تقدمهم باتجاه منطقة الكنَيسة بين بلدتي ميس الجبل ومحيبيب في جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة سابقة، إن عناصره استهدفوا، مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وتجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع المرج وفي بيت هلل بالصواريخ.

كما استهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين في معيان باروخ، وآخر لجنود إسرائيليين في كفر جلعادي بالصواريخ. كما استهدفوا دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة.

مسجد رياض الصالحين معسكر جباليا قطاع غزة سرايا القدس الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله مستوطنة كريات شمونة لبنان
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