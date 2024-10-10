إصابة جنديين من يونيفيل بعد إطلاق دبابة إسرائيلية النار على مقرها في الناقورة

(د ب أ )

أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" اليوم الخميس، إصابة جنديين من عناصرها بعد إطلاق دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي النار من سلاحها باتجاه برج مراقبة في مقرها بالناقورة.

كان حزب الله اللبناني أعلن استهداف اليوم الخميس، منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، وجنوداً إسرائيليين أثناء تقدمهم باتجاه منطقة الكنَيسة بين بلدتي ميس الجبل ومحيبيب في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا، مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وتجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع المرج وفي بيت هلل بالصواريخ.

كما استهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين في معيان باروخ، وآخر لجنود إسرائيليين في كفر جلعادي بالصواريخ. كما استهدفوا دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ 8 أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندتها.