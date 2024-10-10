حزب الله اللبناني يستهدف منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا

( د ب أ )

أعلن حزب الله اللبناني استهداف اليوم الخميس، بمجموعة من الصواريخ منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، وجنوداً إسرائيليين أثناء تقدمهم باتجاه منطقة الكنَيسة بين بلدتي ميس الجبل ومحيبيب في جنوب لبنان.

وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا، مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وتجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع المرج وفي بيت هلل بالصواريخ.

كما استهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين في معيان باروخ، وآخر لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي بالصواريخ. كما استهدفوا دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ 8 أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندتها.