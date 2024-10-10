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معاريف: الكابينت يجتمع الليلة لمناقشة الرد على الهجوم الإيراني

05:25 م الخميس 10 أكتوبر 2024

المجلس الوزاري المصغر الكابينت أرشيفية

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وكالات

قالت صحيفة معاريف، إن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت" يجتمع الليلة لمناقشة الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قالت اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيتخذ مساء اليوم قرارًا بشأن الرد على الهجوم الإيراني.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران تنتظر لرؤية طبيعة الهجوم الإسرائيلي المحتمل على أراضيها لرؤية كيفية وطبيعة ردها على ذلك الهجوم.

وتوعدت إسرائيل إيران، بالرد على الهجوم الإيراني الذي استهدفها قبل أسبوع حيث شنت إيران هجومًا باستخدام نحو 200 صاروخ تجاه إسرائيل وذلك بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

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