الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يفرض حصارا على شمال القطاع

وكالات

قال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الاحتلال يفرض حصارا مطبقا على شمال القطاع ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل.

وأضاف الدفاع المدني، أن الجيش يمنع منذ صباح الأحد دخول الإمدادات الأساسية لمحافظة شمال غزة، موضحا أن عشرات الجثث عالقة في الطرقات شمال القطاع ولم يتم انتشالهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف.

وتابع: "الاحتلال دمر البنية التحتية في محافظة الشمال ما جعل عملية الانتقال خلالها أمرا شبه مستحيل"، مشيرا إلى أن إخلاء مستشفيات شمال القطاع من شأنه أن يؤدي لانهيار كامل في النظام الصحي.

وأكمل: "طواقمنا في محافظة الشمال متواجدة فقط في منطقة مدرسة الفاخورة في جباليا"، موضحا أن الطواقم لا تستطيع التحرك لأماكن الأحداث إلا في بعض مناطق مشروع بيت لاهيا ومنطقة كمال عدوان.

وأوضح: "نتلقى مناشدات كثيرة من مواطنين مصابين محاصرين داخل منازلهم".