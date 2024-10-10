مصادر إيرانية: التحقيق مع رئيس مكتب قاآني بتهمة التخابر مع إسرائيل

وكالات

قالت مصادر إيرانية، إن رئيس مكتب قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني يخضع للتحقيق بتهمة التخابر مع إسرائيل، وذلك وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأفادت المصادر أن قاآني تعرض لأزمة قلبية خلال التحقيقات وتم نقله إلى المستشفى.

وتأتي هذه الأنباء بعد انتشار تقارير عن اغتيال قاآني خلال غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مستشار قائد الحرس الثوري إبراهيم جباري نفيه لهذه الأنباء، مؤكدًا أن قاآني في حالة جيدة وسيتم تكريمه قريبًا بوسام من المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي.