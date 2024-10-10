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إعلام عبري: مشروع بناء وحدات استيطانية في أراضي الأونروا بالقدس قيد الإعداد

04:35 م الخميس 10 أكتوبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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(وكالات)

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن منطقة مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس التي صدر قرار بمصادرتها سيتم بناء آلاف الوحدات السكنية عليها.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المشروع لا يزال في مراحل الإعداد.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت في وقت سابق اليوم ، أن السلطات الإسرائيلية، أصدرت تعليمات بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر الأونروا وتخصيصها لبناء عليها وحدات استيطانية.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل الأونروا القدس
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