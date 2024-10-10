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BBC

إطلاق الرصاص على شركة إسرائيلية في السويد

03:51 م الخميس 10 أكتوبر 2024

الشرطة السويدية أرشيفية

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ستوكهولم- (د ب أ)

أعلنت الشرطة السويدية، أنه جرى إطلاق الرصاص على شركة بناء إسرائيلية في مدينة جوتنبرج السويدية اليوم الخميس.

وجرى استدعاء الشرطة إلى حي كاليباك في جنوب المدينة صباح اليوم.

وأضافت الشرطة أن شابا احتجز وجاري التحقيق معه في الشروع في قتل وجرائم أخرى متعلقة بالأسلحة، مشيرة إلى أن أحدا لم يصب. وقالت وسائل الإعلام السويدية إن المنفذ دون الخامسة عشر من العمر.

وقالت وسائل الإعلام السويدية إن الشركة التي جرى إطلاق النيران عليها هي فرع لشركة دفاع إسرائيلية. ولم تعلق الشركة على الواقعة.

ووقعت حوادث عدة تشمل أسلحة نارية في أجزاء كثيرة عبر السويد في الأيام الأخيرة، مما يؤدي إلى اعتقال مشتبه فيهم صغار في السن.

وقبل نحو أسبوع، جرى إطلاق النيران عند السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

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