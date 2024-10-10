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مسؤول إسرائيلي: قرار الرد على الهجوم الإيراني سيتخذ اليوم

03:41 م الخميس 10 أكتوبر 2024

الهجوم الصاروخي الإيراني

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(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيتخذ مساء اليوم قرارًا بشأن الرد على الهجوم الإيراني.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح أن طهران تنتظر لرؤية طبيعة الهجوم الإسرائيلي المحتمل على أراضيها لرؤية كيفية وطبيعة ردها على ذلك الهجوم.

وتوعدت إسرائيل إيران، بالرد على الهجوم الإيراني الذي استهدفها قبل أسبوع حيث شنت إيران هجومًا باستخدام نحو 200 صاروخ تجاه إسرائيل وذلك بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

الهجوم الإيراني إسرائيل مجلس الوزراء الإسرائيلي
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