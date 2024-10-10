سلطات الاحتلال تصدر أوامر بمصادرة مقر الأونروا في القدس

(وكالات)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالقدس وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد وجهت اتهامات إلى وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة بتورط عدد من موظفيها في قطاع غزة في عملية طوفان في الـ7 من أكتوبر الماضي.

ونفت الأونروا الاتهامات الموجهة لها، كما قتل عدد من موظفيها في الغارات الإسرائيلية على القطاع.