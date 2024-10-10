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حماس تدين استهداف الاحتلال لمدرسة تأوي آلاف النازحين بدير البلح

03:12 م الخميس 10 أكتوبر 2024

حماس

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(وكالات)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدرسة رفيدة بدير البلح جنوبي قطاع غزة، قائلة إن استهداف المدرسة يأتي امتدادًا لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وحذرت حركة حماس، من أن استهداف المدرسة التي تأوي النازحين، واستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ينذر بانهيار كامل للمنظومات الدولية.

ووصفت حماس، استهداف الاحتلال للمدرسة بـ "المذبحة الشنيعة"، مشيرة إلى أنها كانت تأوي آلاف النازحين في دير البلح.

وكان جيش الاحتلال، قد زعم في وقت سابق اليوم، أن استهدف مركزًا تابعة للمقاومة الفلسطينية في دير البلح في عملية دقيقة ناجحة، ولكن اتضح بعدها استهدافه للمدرسة وهو ما نتج عنه استشهاد 28 فلسطينيًا وإصابة 54 آخرين.

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