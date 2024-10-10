وصل شاطئ فلوريدا.. العلماء يرصدون إعصار ميلتون من الفضاء (فيديو)

بي بي سي

وصل إعصار ميلتون إلى اليابسة في ولاية فلوريدا الأمريكية بقوة تصنف بـ"الخطر للغاية" من الفئة الثالثة على مقياس أعاصير يتكون من خمس فئات تصاعدية.

ويضرب الإعصار الولاية الأمريكية مصحوباً بعاصفة مدمّرة ورياح عاتية وقد يتسبب في فيضانات هائلة، بحسب المركز الأميركي للأعاصير.

وقال المركز في نشرة أصدرها بعد منتصف ليل الخميس، إن "البيانات تشير إلى أنّ عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة بالقرب من سييستا كي بمقاطعة ساراسوتا على الساحل الغربي لفلوريدا".

والتقط العلماء صوراً مذهلة لإعصار ميلتون من الفضاء أثناء تحركه نحو فلوريدا.

ونشر رائد الفضاء ناسا ماثيو دومينيك مقطع فيديو من على متن المركبة الفضائية Dragon Endeavour، يوضح الحجم الهائل للإعصار.

كما توجه طاقم من راصدي الأعاصير نحو مركز إعصار ميلتون، متحدين الرياح التي تبلغ سرعتها 160 ميلاً في الساعة (270 كيلومتراً/ساعة) لجمع البيانات لصالح المركز الأمريكي للأعاصير.

وكان عضو الكونجرس عن وسط فلوريدا ماكسويل أليخاندرو فروست من بين أفراد الطاقم على متن طائرة "Miss Piggy" التي توجهت إلى مركز الإعصار، أظهر فيديو تم توثيقه للرحلة التي استغرقت ثماني ساعات اضطرابات جوية "شديدة للغاية".

ونشرت شركة سن الإعلامية، ومقرها لندن، صوراً لإعصار ميلتون أثناء انتقاله عبر خليج المكسيك، وتم تصوير اللقطات باستخدام كاميرات سن بدقة 4K على محطة الفضاء الدولية.

وحذّر المركز الأمريكي من أمواج مدّ وجزر يُتوقع أن تغمر ساحل الخليج في غرب فلوريدا، معبراً عن مخاوفه من حدوث دمار هائل واحتمال سقوط قتلى.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار ميلتون المناطق الداخلية في طريقه إلى المحيط الأطلسي.

ووصل الإعصار ميلتون بعد أسبوعين فقط من الإعصار المدمّر هيلين الذي ضرب فلوريدا وولايات أخرى في جنوب شرق الولايات المتحدة، وخلف دماراً جسيماً وخسائر بشرية.