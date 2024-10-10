إسرائيل تستهدف 3 مواقع لـ اليونيفيل جنوب لبنان

وكالات

أعلن مصدر بالأمم المتحدة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار على 3 مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، اليوم الخميس، لكنه لم يتمكن من تحديد نوع النيران.

وقال المصدر، إن أحد المواقع التي تعرضت لإطلاق النار هو القاعدة الرئيسية لقوات اليونيفيل في الناقورة، وفقا لوكالة "رويترز".

جاء هذا في ظل الاشتباكات المستمرة بين حزب الله وإسرائيل جنوباً.

وكانت اليونيفيل، لفتت في بيان قبل يومين، إلى أن العمليات الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مقربة مباشرة من موقع البعثة 6-52، جنوب شرق مارون الراس، داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة الأمر "تطورا خطيرا للغاية".

وأضافت أنه من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بالمهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن".