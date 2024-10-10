إعلان

BBC

روسيا: اعترضنا 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

02:33 م الخميس 10 أكتوبر 2024

مسيرات أوكرانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الخميس أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، حيث تضررت جمهورية أديغيا في شمال القوقاز على وجه الخصوص.

وقال زعيم الجمهورية مراد كومبلوف إنه تم إخلاء قرية رودنيكوفي بعد اندلاع حريق، ولكن لم يقدم تفاصيل بشأن الهجوم ، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو وروايات شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر قاعدة خانسكايا العسكرية الجوية بالقرب من القرية، على الرغم من أنه لم يرد تأكيد من المسؤولين الروس.


مسيرة أوكرانية موسكو الدفاعات الجوية الروسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل تستهدف 3 مواقع لـ اليونيفيل جنوب لبنان

إعلان

إعلان

* حقيقة طلاق نانسي عجرم
بعد مزاعم "الدعم السريع".. بيان عاجل من الخارجية المصرية