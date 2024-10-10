روسيا: اعترضنا 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الخميس أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، حيث تضررت جمهورية أديغيا في شمال القوقاز على وجه الخصوص.

وقال زعيم الجمهورية مراد كومبلوف إنه تم إخلاء قرية رودنيكوفي بعد اندلاع حريق، ولكن لم يقدم تفاصيل بشأن الهجوم ، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو وروايات شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر قاعدة خانسكايا العسكرية الجوية بالقرب من القرية، على الرغم من أنه لم يرد تأكيد من المسؤولين الروس.





