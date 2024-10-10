يحمل الجنسية المغربية.. فرنسا تعلن اعتقال زعيم مافيا مخدرات مشهور في أوروبا

(وكالات)

أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسيين في عصابة مخدرات هولندية معروفة بعنفها وجرائمها، وذلك خلال عملية نفذت أمام مطعم في العاصمة باريس، حسبما أفادت صحيفة "التايمز" اللندنية.

المشتبه به، يُدعى "سعيد أ" وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 35 عامًا، ويواجه اتهامات تتعلق بتجارة الكوكايين وإنتاج المخدرات الاصطناعية مثل الأمفيتامينات والإكستازي، ويعتقد أنه زعيم عصابة "موكرو مافيا"، وله ارتباطات مشبوهة بعدد من جرائم القتل التي استهدفت قضاة وشهود ادعاء وصحفيين في هولندا، وفقًا لمصادر من الشرطة.

عملية الاعتقال تمت في شمال باريس، حيث اقترب خمسة ضباط مسلحين ومقنعين من سعيد أثناء مغادرته المطعم، وتمكنوا من القبض عليه بسرعة أمام دهشة المارة.

وقد استغرقت العملية بضع ثوانٍ، حيث كانت الشرطة قد راقبت تحركاته لفترة قبل أن تستدعي وحدة خاصة لمواجهته نظرًا لاعتباره شخصًا خطيرًا.

وصرح أحد المحققين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قائلاً: "لقد قبضنا على سمكة كبيرة، واعتقاله سيكون ضربة قوية لعصابة موكرو مافيا"، ووفقًا للصحيفة البريطانية، من المتوقع أن يمثل سعيد أمام قاض فرنسي قريبًا، قبل تسليمه إلى السلطات الهولندية في أقرب وقت ممكن.

تعتبر عصابة "موكرو مافيا" واحدة من أكبر التهديدات الأمنية في بلجيكا وهولندا، وقد ساهمت في زيادة مستويات العنف وتفاقم الأزمات الاجتماعية في المنطقة.

وتشير بعض التقارير إلى أن سعيد أ. مرتبط بعلاقات وثيقة مع عصابات المخدرات المكسيكية، فيما تحقق الشرطة الإسبانية بشأن تورطه في عمليات خطف وتعذيب لأعضاء عصابات منافسة.