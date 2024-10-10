ميقاتي: يوجد تكثيف للجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار في لبنان

(وكالات)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن هناك تكثيف للاتصالات الدبلوماسية خلال الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن بهدف السعي لوقف إطلاق النار في لبنان.

وعبر ميقاتي، عن استعداد لبنان لتطبيق القرار الأممي رقم 1701 شريطة التزام إسرائيل به، مشددًا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وتابع ميقاتي، أنه يوجد اتصالات بين الولايات المتحدة وفرنسا من أجل وقف إطلاق النار لفترة محددة في لبنان، إضافة للبحث في الحلول السياسية الممكنة.