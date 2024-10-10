إعلان

BBC

بوليفيا تنضم رسميًا إلى الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل

01:16 م الخميس 10 أكتوبر 2024

محكمة العدل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

(وكالات)

انضمت بوليفيا، بشكل رسمي إلى الدعوى القضائية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة بتهم "الإبادة الجماعية"، وذلك بحسب ما أعلنت محكمة العدل الدولية.

وكانت دول أخرى مثل كولومبيا، ليبيا، إسبانيا، والمكسيك قد انضمت سابقًا إلى هذه القضية التي تنفي إسرائيل جميع التهم المتعلقة بها.

وفي نوفمبر الماضي، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، في خطوة جاءت احتجاجًا على عمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما وصفت إسرائيل خطوة بوليفيا بأنها "خضوع للإرهاب" حسب تعبيرها.

وفي طلبها المقدم حديثًا، أوضحت بوليفيا أن "إسرائيل مستمرة في حربها التي ترتكب فيها جرائم إبادة جماعية"، مؤكدة أن قرارات المحكمة لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن، داعية إلى اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لوقف "العدوان الإسرائيلي المستمر".

محكمة العدل بوليفيا جنوب إفريقيا إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ميقاتي: يوجد تكثيف للجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار في لبنان

إعلان

إعلان

بعد مزاعم "الدعم السريع".. بيان عاجل من الخارجية المصرية