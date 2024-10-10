بوليفيا تنضم رسميًا إلى الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل

(وكالات)

انضمت بوليفيا، بشكل رسمي إلى الدعوى القضائية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة بتهم "الإبادة الجماعية"، وذلك بحسب ما أعلنت محكمة العدل الدولية.

وكانت دول أخرى مثل كولومبيا، ليبيا، إسبانيا، والمكسيك قد انضمت سابقًا إلى هذه القضية التي تنفي إسرائيل جميع التهم المتعلقة بها.

وفي نوفمبر الماضي، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، في خطوة جاءت احتجاجًا على عمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما وصفت إسرائيل خطوة بوليفيا بأنها "خضوع للإرهاب" حسب تعبيرها.

وفي طلبها المقدم حديثًا، أوضحت بوليفيا أن "إسرائيل مستمرة في حربها التي ترتكب فيها جرائم إبادة جماعية"، مؤكدة أن قرارات المحكمة لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن، داعية إلى اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لوقف "العدوان الإسرائيلي المستمر".