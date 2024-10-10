استقبال محمد بن سلمان لوزير الخارجية الإيراني يثير تفاعلًا (فيديو)

(وكالات)

أثار مقطع فيديو يظهر استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان التركيز في التعليقات على وجود العلم السعودي دون وجود العلم الإيراني خلف ولي العهد، وهو ما لفت انتباه الكثير من المتابعين.

كانت ايران تستقبل اكثر مرتزقتهم من الوفود العربيه وبعضهم يمثلون دول بدون وضع اعلامهم!!الآن علم التوحيد #السعودية يرفرف لوحده عالياًخلال زيارة #وزير_الخارجية_الإيراني .درس في العزه والكرامه ربما يتعلم منه ماتبقى من مايسمى احزاب المماتعه .#فزعة_الشعب_السعودي #الأردن #الكويت… pic.twitter.com/DeBaU44Zlu — Expert (@private_expert) October 9, 2024

ورغم أن هناك قوانين صارمة في المملكة العربية السعودية بخصوص رفع أعلام الدول الأجنبية في المناسبات الرسمية، إلا أن بعض النشطاء سلطوا الضوء على لقطات مشابهة من زيارات سابقة لمسؤولين عرب إلى إيران، حيث لم يتم رفع أعلام دولهم خلال اللقاءات الرسمية، مما دفعهم لعقد مقارنة بين هذه الحالتين دون التطرق إلى قواعد البروتوكول في إيران.

أنها السعودية 🇸🇦 العظمى ياسآده 💪🇸🇦

كانت ايران تستقبل اكثر مرتزقتهم من الوفود العربيه وبعضهم يمثلون دول بدون وضع اعلامهم!!الآن علم التوحيد السعودية يرفرف لوحده عالياًخلال زيارة #وزير_الخارجية_الإيراني

درس في العزه والكرامه

ربما يتعلم منه ماتبقى من مايسمى احزاب المماتعه

أنها… pic.twitter.com/nsLD0aLXM8 — الأميرهہ بــڼۨــٺ أبها 🇸🇦 bint Abha (@AmiratBint_Abha) October 9, 2024

كما لفت نشطاء آخرون إلى توقيت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية، والتي جاءت في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما بعد التهديدات الإسرائيلية بالرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، رغم نجاح منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في اعتراض معظم تلك الصواريخ، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

🚨وزير الخارجية الايراني يتوسل بـ ولي العهد السعودي من أجل إيقاف الحـ،ـرب الإسرائيلية على إيران.

الفـ،ـارسي يتوسل بالعربي من اجل إنقاذه pic.twitter.com/LLA34Zr0kT — أُميـة التكريتي 🇮🇶 (@umtikrit) October 9, 2024

وكان اللقاء بين ولي العهد السعودي وعباس عراقجي قد عُقد في العاصمة الرياض، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لمعالجتها. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".