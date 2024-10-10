إعلان

BBC

استقبال محمد بن سلمان لوزير الخارجية الإيراني يثير تفاعلًا (فيديو)

12:49 م الخميس 10 أكتوبر 2024

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

(وكالات)

أثار مقطع فيديو يظهر استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان التركيز في التعليقات على وجود العلم السعودي دون وجود العلم الإيراني خلف ولي العهد، وهو ما لفت انتباه الكثير من المتابعين.

ورغم أن هناك قوانين صارمة في المملكة العربية السعودية بخصوص رفع أعلام الدول الأجنبية في المناسبات الرسمية، إلا أن بعض النشطاء سلطوا الضوء على لقطات مشابهة من زيارات سابقة لمسؤولين عرب إلى إيران، حيث لم يتم رفع أعلام دولهم خلال اللقاءات الرسمية، مما دفعهم لعقد مقارنة بين هذه الحالتين دون التطرق إلى قواعد البروتوكول في إيران.

كما لفت نشطاء آخرون إلى توقيت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية، والتي جاءت في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما بعد التهديدات الإسرائيلية بالرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، رغم نجاح منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في اعتراض معظم تلك الصواريخ، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وكان اللقاء بين ولي العهد السعودي وعباس عراقجي قد عُقد في العاصمة الرياض، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لمعالجتها. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يعزل شمال القطاع عن مدينة غزة

إعلان

إعلان

بعد مزاعم "الدعم السريع".. بيان عاجل من الخارجية المصرية